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31 октября 2020, 11:43 56

Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок: что известно

31 октября 2020, 11:43 56
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Фото: скриншот видео
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Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за проект закона Кабинета Министров об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга в субботу, 31 октября, передает RegioNews.

По его словам, система контроля за соблюдением мер карантина в Украине довольно слабая, поэтому в июле Правительство подало в Верховную Раду проект закона об усилении ответственности за игнорирование гражданами ношения масок.

Этот законопроект еще не рассмотрен. Итак, я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в силу. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID", - сказал Степанов.

Он добавил, что закон четко определяет размер штрафа, который составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что согласно проекту закона, контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

Напомним, Шмыгаль поручил Нацполиции проконтролировать ограничения в работе учреждений.

Максим Степанов Минздрав коронавирус штраф маски депутаты
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