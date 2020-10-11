Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа от "Батькивщины"
Также переболели члены его семьи
Также переболели члены его семьи
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок заявил, что он заразился коронавирусом.
Об этом Евтушок сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По словам нардепа, коронавирус у него подтвердили несколько недель назад, однако повторный тест снова оказался положительным.
Ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный", - отметил он.
Также COVID-19 заразились члены его семьи.
Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты", - добавил нардеп.
Напомним, 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Позже пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19.
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