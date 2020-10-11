Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа от "Батькивщины"

Также переболели члены его семьи

Также переболели члены его семьи

Фото: Facebook

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок заявил, что он заразился коронавирусом.

Об этом Евтушок сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам нардепа, коронавирус у него подтвердили несколько недель назад, однако повторный тест снова оказался положительным.

Ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный", - отметил он.

Также COVID-19 заразились члены его семьи.

Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты", - добавил нардеп.

Напомним, 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Позже пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19.