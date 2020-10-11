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11 октября 2020, 11:18 7

Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа от "Батькивщины"

11 октября 2020, 11:18 7
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Также переболели члены его семьи
Также переболели члены его семьи
Фото: Facebook
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Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок заявил, что он заразился коронавирусом.

Об этом Евтушок сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам нардепа, коронавирус у него подтвердили несколько недель назад, однако повторный тест снова оказался положительным.

Ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный", - отметил он.

Также COVID-19 заразились члены его семьи.

Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты", - добавил нардеп.

Напомним, 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Позже пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19.

Коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли.

Сергей Евтушок Верховная Рада Батькивщина коронавирус депутат
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