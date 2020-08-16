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В Украине зафиксировали еще 1637 случаев коронавирусной болезни
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16 августа 2020, 10:22 4

В Украине зафиксировали еще 1637 случаев коронавирусной болезни

16 августа 2020, 10:22 4
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С начала эпидемии умерли уже более 2 тысяч человек
Фото из открытых источников
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Больше всего новых зараженных в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на МОЗ Украины.

В общем в Украине с начала пандемии обнаружено 91 356 случаев болезни. Из них 47 822 человек выздоровели, в том числе 392 - за вчера.

Умерли от вируса за последние сутки 24 человека. Общее число жертв - 2068 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) и Львовской (127) областях, а также в Киеве (146).

Напомним, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19, подтвердив 1 847 новых случаев болезни.

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