В Украине зафиксировали еще 1637 случаев коронавирусной болезни
С начала эпидемии умерли уже более 2 тысяч человек
С начала эпидемии умерли уже более 2 тысяч человек
Больше всего новых зараженных в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на МОЗ Украины.
В общем в Украине с начала пандемии обнаружено 91 356 случаев болезни. Из них 47 822 человек выздоровели, в том числе 392 - за вчера.
Умерли от вируса за последние сутки 24 человека. Общее число жертв - 2068 человек.
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) и Львовской (127) областях, а также в Киеве (146).
Напомним, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19, подтвердив 1 847 новых случаев болезни.
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