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20 сентября 2020, 14:28 6

В Украине готовы ослабить карантин только две области

20 сентября 2020, 14:28 6
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Речь идет о Кировоградщине и Херсонщине
Речь идет о Кировоградщине и Херсонщине
Фото из открытых источников
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По состоянию на 20 сентября в Украине ослабить карантин не могут 22 области. В этом списке также есть Киев.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Во всех этих регионах превышен допустимый показатель заболеваемости на COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.

Ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.

Готовы смягчить ограничения только Кировоградская и Херсонская области.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.

Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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коронавирус карантин Минздрав регионы область
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