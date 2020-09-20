В Украине готовы ослабить карантин только две области

Речь идет о Кировоградщине и Херсонщине

Речь идет о Кировоградщине и Херсонщине

Фото из открытых источников

По состоянию на 20 сентября в Украине ослабить карантин не могут 22 области. В этом списке также есть Киев.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Во всех этих регионах превышен допустимый показатель заболеваемости на COVID-19, который не должен превышать 40 человек на 100 тысяч населения. В частности, в Тернопольской области этот показатель составляет 388,3.

Ослабить карантин не могут в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях.

Готовы смягчить ограничения только Кировоградская и Херсонская области.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.

Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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