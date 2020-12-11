12:49  11 декабря
Президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА - СМИ
11:58  11 декабря
Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
08:11  11 декабря
Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2020, 11:32 11

В Минздраве сказали, в каких регионах люди больше всего повторно болеют коронавирусом

11 декабря 2020, 11:32 11
Читайте також українською мовою
Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад
Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях", - отметил он.

Министр отметил, что это люди, которые впервые заболели от 3 до 5 месяцев назад, и сейчас заболели во второй раз.

Напомним, в Украине за 10 декабря подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус Украина украинцы карантин болезнь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »