В Минздраве сказали, в каких регионах люди больше всего повторно болеют коронавирусом
В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.
Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.
Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.
"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях", - отметил он.
Министр отметил, что это люди, которые впервые заболели от 3 до 5 месяцев назад, и сейчас заболели во второй раз.
Напомним, в Украине за 10 декабря подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели.
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