В Минздраве сказали, в каких регионах люди больше всего повторно болеют коронавирусом

Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад

Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад

Фото: Минздрав

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews. Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях. "Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях", - отметил он. Министр отметил, что это люди, которые впервые заболели от 3 до 5 месяцев назад, и сейчас заболели во второй раз. Напомним, в Украине за 10 декабря подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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