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29 ноября 2020, 13:27 725

В Минздраве назвали области с наивысшим показателем заболеваемости COVID-19

29 ноября 2020, 13:27 725
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Заполненность больничных коек для больных с COVID-19 в Украине снизилась
Фото: flickr
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По состоянию на 29 ноября в Киевской, Сумской, Черкасской и Запорожской областях фиксируется самый высокий показатель заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в течение последних двух недель зафиксирован в Сумской области (971,4 на 100 тыс. населения), а также в Черкасской (803,2), Киевской (701,7) и Запорожской (694,5) областях .

В Киеве этот показатель составляет 620,5, а средний по Украине - 490,5 на 100 тыс. населения.

Также высокий уровень заболеваемости фиксируется в Черниговской (678,8), Черновицкой (621,8) и Житомирской (611,9) областях.

В Минздраве сообщают, что в целом по Украине за последние 5 дней загруженность больниц составляет 47,5%. В Киеве этот показатель составляет 53,8%.

Кроме того, высокая загруженность коек в COVID-больницах Николаевской - 65,6%, Кировоградской 65,1%, Полтавской - 64% и Запорожской - 60,3% областей.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев уже оштрафовали за отсутствие масок.

коронавирус больницы регионы Минздрав COVID-19
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