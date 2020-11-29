В Минздраве назвали области с наивысшим показателем заболеваемости COVID-19

Заполненность больничных коек для больных с COVID-19 в Украине снизилась

Заполненность больничных коек для больных с COVID-19 в Украине снизилась

Фото: flickr

По состоянию на 29 ноября в Киевской, Сумской, Черкасской и Запорожской областях фиксируется самый высокий показатель заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в течение последних двух недель зафиксирован в Сумской области (971,4 на 100 тыс. населения), а также в Черкасской (803,2), Киевской (701,7) и Запорожской (694,5) областях .

В Киеве этот показатель составляет 620,5, а средний по Украине - 490,5 на 100 тыс. населения.

Также высокий уровень заболеваемости фиксируется в Черниговской (678,8), Черновицкой (621,8) и Житомирской (611,9) областях.

В Минздраве сообщают, что в целом по Украине за последние 5 дней загруженность больниц составляет 47,5%. В Киеве этот показатель составляет 53,8%.

Кроме того, высокая загруженность коек в COVID-больницах Николаевской - 65,6%, Кировоградской 65,1%, Полтавской - 64% и Запорожской - 60,3% областей.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев уже оштрафовали за отсутствие масок.