В четырех регионах Украины за минувшие сутки не обнаружено ни одной смерти от COVID-19

Больше всего смертей зафиксировано в Киеве и Днепропетровской области

Больше всего смертей зафиксировано в Киеве и Днепропетровской области

Рixabay

За прошедшие сутки 1 января в 4 областях Украины умерших от COVID-19 не обнаружено.

Об этом говорится в официальной статистике по развитию эпидемии от СНБО, пишет RegioNews.

Новых случаев коронавирус не было обнаружено в Черниговской, Запорожской, Донецкой и Тернопольской области.

По одному летальному случаю от коронавируса за сутки зафиксировано в Ровенской, Волынской, Закарпатской и Кировоградской областях. Больше всего смертей в Киеве – 16, Днепропетровской – 17, в Харьковской – 12, Львовщине и Киевщине – по 10.

Напомним, в Украине обнаружили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

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