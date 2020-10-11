Коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли

Больше всего новых заражений зафиксировали в Харьковской области

Больше всего новых заражений зафиксировали в Харьковской области

Фото: flickr

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4768 случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За минувшие сутки выздоровели 937 пациентов, умерли - 85. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области (+593), Киеве (+502), Хмельницкой (+328) и Житомирской (+302) областях. Всего с начала пандемии в Украине заболели 261 034 граждан. Умерли от коронавируса 4972 больных, выздоровели - 113 507. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая обл - 7569 (+103)

Волынская обл - 9645 (+118)

Днепропетровская обл - 8781 (+201)

Донецкая обл - 5649 (50)

Житомирская обл - 8326 (+302)

Закарпатская обл - 10850 (+89)

Запорожская обл - 5461 (+115)

Ивано-Франковская обл - 15197 (+197)

Кировоградская обл - 1304 (+16)

г. Киев - 27497 (+502)

Киевская обл - 11096 (+204)

Львовская обл - 22588 (+202)

Луганская обл - 1826 (+114)

Николаевская обл - 4546 (+152)

Одесская обл - 16605 (+160)

Полтавская обл - 4377 (+171)

Ровенская обл - 14493 (+234)

Сумская обл - 6862 (+229)

Тернопольская обл - 15798 (+208)

Харьковская обл - 24445 (+593)

Херсонская обл - 1892 (+86)

Хмельницкая обл - 8792 (+328)

Черновицкая обл - 16319 (+182)

Черкасская обл - 5598 (+119)

Черниговская обл - 5518 (+93) Напомним, в Украине коронавирусом снова заболели почти 6 тыс. человек, умерли - 108. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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