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Коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли
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11 октября 2020, 10:23 7

Коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли

11 октября 2020, 10:23 7
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Больше всего новых заражений зафиксировали в Харьковской области
Больше всего новых заражений зафиксировали в Харьковской области
Фото: flickr
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За прошедшие сутки в Украине подтвердили 4768 случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За минувшие сутки выздоровели 937 пациентов, умерли - 85.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области (+593), Киеве (+502), Хмельницкой (+328) и Житомирской (+302) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 261 034 граждан. Умерли от коронавируса 4972 больных, выздоровели - 113 507.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 7569 (+103)
Волынская обл - 9645 (+118)
Днепропетровская обл - 8781 (+201)
Донецкая обл - 5649 (50)
Житомирская обл - 8326 (+302)
Закарпатская обл - 10850 (+89)
Запорожская обл - 5461 (+115)
Ивано-Франковская обл - 15197 (+197)
Кировоградская обл - 1304 (+16)
г. Киев - 27497 (+502)
Киевская обл - 11096 (+204)
Львовская обл - 22588 (+202)
Луганская обл - 1826 (+114)
Николаевская обл - 4546 (+152)
Одесская обл - 16605 (+160)
Полтавская обл - 4377 (+171)
Ровенская обл - 14493 (+234)
Сумская обл - 6862 (+229)
Тернопольская обл - 15798 (+208)
Харьковская обл - 24445 (+593)
Херсонская обл - 1892 (+86)
Хмельницкая обл - 8792 (+328)
Черновицкая обл - 16319 (+182)
Черкасская обл - 5598 (+119)
Черниговская обл - 5518 (+93)

Напомним, в Украине коронавирусом снова заболели почти 6 тыс. человек, умерли - 108.

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