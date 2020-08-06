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06 августа 2020, 14:00 5

В Тернополе от коронавируса умерла заведующая педиатрии

06 августа 2020, 14:00 5
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Женщина работала в Тернопольском педиатрическом отделении №2
Женщина работала в Тернопольском педиатрическом отделении №2
Фото: Погляд
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Сегодня, 6 августа, на 63-м году жизни после тяжелой коронавирусной болезни ушла из жизни врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий второго педиатрического отделения КНП «Тернопольская областная детская клиническая больница» Анна Кабакова.

Об этом сообщила пресс-служба Управления охраны здоровья Тернопольской ОГА, передает RegioNews.

Вся медицинская общественность Тернопольщины, коллектив управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации скорбят по поводу тяжелой и невосполнимой утраты, неожиданной смерти светлого человека Анны Борисовны", – говорится в сообщении.

Отметим, что на 6 августа на Тернопольщине лабораторно подтвердили 3175 случаев COVID-19, из них 41 - летальный, 1944 человек выздоровели.

Напомним, в Украине 10 областей не готовы к ослаблению карантина.

коронавирус смерть врачи эпидемия Тернополь пандемия
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