Минздрав проведет экстренное заседание из-за роста случаев COVID-19

В Украине зафиксирован очередной рекорд заболеваемости

В Украине зафиксирован очередной рекорд заболеваемости

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Министерство здравоохранения намерено провести срочное заседание, во время которого обсудят рост количества новых больных COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Число новых случаев COVID-19 за последние сутки увеличилось более чем на 1500, и нам нужно срочно принимать решение, что мы будем сегодня делать", - сообщил Степанов.

Он добавил, что в ходе заседания будут определены соответствующие уровни опасности, которые будут показывать эпидемиологический уровень в каждом регионе.

По словам Степанова, ситуация с распространением вируса в стране очень напряженная, особенно в некоторых регионах.

Львовская область уже пять дней превышает порог 50% занятых мест в больнице, отведенных для больных COVID-19. Поэтому мы должны быстро принять решение, а главное придерживаться тех правил, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом", - добавил глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что сегодня Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установит уровни эпидемиологической опасности по утвержденным ранее критериям.

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Напомним, 13 августа в Украине зафиксировали 1592 новых случая COVID-19. Это новый рекорд с начала эпидемии коронавируса.