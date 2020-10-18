В Украине количество заболевших коронавирусом доходит до 300 тысяч

В течение последних суток было выявлено более пяти тысяч новых случаев

В течение последних суток было выявлено более пяти тысяч новых случаев

Фото: flickr

В Украине по состоянию на утро 18 октября зафиксировано свыше 298 тысяч случаев COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

В частности, из 298 872 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5 231 инфицированного.

От болезни в целом в стране с начала эпидемии умерли 5 607 человек, из них за сутки — 90.

Выздоровели от болезни в Украине всего 125 377 человек, за сутки — 1 264.

По состоянию на 18 октября активных больных — 167 888 человек, прирост больных на лечении за сутки — 3 877.

Напомним, вчера в Украине зафиксировано новый антирекорд с COVID-19: 6410 случаев заболевания.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).