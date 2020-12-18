Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Запорожской и Одесской областях

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Запорожской и Одесской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 17 декабря COVID-19 обнаружили у 12 630 человек, зафиксировано 260 летальных случаев, были госпитализированы 2 904 человека, 12 866 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 12 630 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника", - сообщил Степанов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 944 381 человек;

выздоровели - 561 222 человека;

летальных исходов - 16 256;

проведение ПЦР-тестов - 5 209 462. Напомним, в Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили у 12 047 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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