Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Запорожской и Одесской областях
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Запорожской и Одесской областях
В Украине за 17 декабря COVID-19 обнаружили у 12 630 человек, зафиксировано 260 летальных случаев, были госпитализированы 2 904 человека, 12 866 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
12 630 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника", - сообщил Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 944 381 человек;
- выздоровели - 561 222 человека;
- летальных исходов - 16 256;
- проведение ПЦР-тестов - 5 209 462.
Напомним, в Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили у 12 047 человек.
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