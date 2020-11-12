Против введения "карантина выходного дня" выступили только трое министров
Однако их позиция не повлияла на решение правительства
Однако их позиция не повлияла на решение правительства
Решение Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня не поддержали лишь трое министров из состава правительства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию LB.ua.
Так, против инициативы правительства по внедрению "карантина выходного дня" выступили министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Впрочем, как отмечается, позиция министров не повлияла на принятие решения правительством.
Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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