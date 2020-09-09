Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию

Норма распространяется также на лиц, которые их сопровождают

Норма распространяется также на лиц, которые их сопровождают

Фото: flickr

Студенты, приезжающие с оккупированных территорий на обучение, могут не проходить 14-дневную самоизоляцию.

Соответствующее решение было принято на заседание Кабмина 9 сентября, передает RegioNews.

Согласно правительственному постановлению, они также смогут начать обучение без тестирования на COVID-19.

Предложение озвучил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют из временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают", - сказал Землинский.

Решение было принято с доработкой в ​​однодневный срок.

Напомним, школы и классы Киева массово переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса, на карантин также закрыли 4 детских сада столицы.