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Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию
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09 сентября 2020, 15:26 7

Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию

09 сентября 2020, 15:26 7
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Норма распространяется также на лиц, которые их сопровождают
Норма распространяется также на лиц, которые их сопровождают
Фото: flickr
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Студенты, приезжающие с оккупированных территорий на обучение, могут не проходить 14-дневную самоизоляцию.

Соответствующее решение было принято на заседание Кабмина 9 сентября, передает RegioNews.

Согласно правительственному постановлению, они также смогут начать обучение без тестирования на COVID-19.

Предложение озвучил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют из временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают", - сказал Землинский.

Решение было принято с доработкой в ​​однодневный срок.

Напомним, школы и классы Киева массово переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса, на карантин также закрыли 4 детских сада столицы.

ОРДЛО Кабмин карантин обучение самоизоляция абитуриент
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