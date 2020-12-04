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04 декабря 2020, 11:59 20

Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19

04 декабря 2020, 11:59 20
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Украина получит около 8 млн доз вакцины
Украина получит около 8 млн доз вакцины
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцина от коронавирусной болезни мировых производителей ожидается в Украине в конце I квартала - начале II квартала 2021 года.

Об этом он сообщил в ходе часа вопросов в Верховной Раде, передает RegioNews.

Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала", - отметил Степанов.

Он также добавил, что Минздрав находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний, в частности Pfizer, поставки вакцины в Украину.

Напомним, в Украине за 3 декабря диагноз COVID-19 подтвердили 15 131 человеку, зафиксировано 235 летальных случаев.

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