Степанов назвал области, где ситуация с COVID-кроватями и кислородом хуже всего

Ныне отведено 57 446 коронавирусных кроватей

Ныне отведено 57 446 коронавирусных кроватей

Рixabay

В Украине наиболее напряженная ситуация с кроватями для больных коронавирусную болезнь и обеспечением их кислородом наблюдается в двух городах, а также в двух областях.

Об этом сообщил глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга, передает RegioNews.

"Минздав постоянно информирует и докладывает населению, какая у нас ситуация с кроватями. Мы говорим – да, у нас не все идеально. У нас действительно возникают проблемы в некоторых регионах", – подчеркнул он.

По словам Степанова, если посмотреть на общую картину по Украине, сейчас под лечение больных COVID-19 уже отведено 57 446 коек, из которых обеспечено кислородом – 27 482 кровати. Кроме того, свободные по состоянию на сейчас 13 653 кровати.

"Да, мы действительно знаем о всех проблемах, которые возникают... Да, очень напряженная ситуация в городе Киев. У нас есть напряженная ситуация в Черкасской области, в городе Одесса, в Сумской области... Но мы четко знаем, как мы в ближайшее срок решим всю эту проблематику", – подытожил министр.

Напомним, в Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили в 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек, а 9617 пациентов выздоровели.