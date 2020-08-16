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16 августа 2020, 13:19 5

Украинские больницы могут принять более 30 тысяч больных Covid-19 – Степанов

16 августа 2020, 13:19 5
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Кроме 34 тысяч коек, имеющиеся 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Министр рассказал, что в медучреждениях есть почти 9,5 тысяч коек с подведенным кислородом для пациентов с Covid-19, одновременно главам ОГА поручили увеличить их количество.

Степанов также отметил, что постоянно растет количество тестов, необходимых для диагностики COVID-19, совершенствуются протоколы лечения, закупается все больше средств индивидуальной защиты для медиков.

Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше готова к противодействию коронавирус, чем было в начале пандемии",- считает глава Минздрава.

Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.

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