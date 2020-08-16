Украинские больницы могут принять более 30 тысяч больных Covid-19 – Степанов

В больницах для инфицированных коронавирусом выделено около 34 тысяч коек

В больницах для инфицированных коронавирусом выделено около 34 тысяч коек

Кроме 34 тысяч коек, имеющиеся 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Министр рассказал, что в медучреждениях есть почти 9,5 тысяч коек с подведенным кислородом для пациентов с Covid-19, одновременно главам ОГА поручили увеличить их количество.

Степанов также отметил, что постоянно растет количество тестов, необходимых для диагностики COVID-19, совершенствуются протоколы лечения, закупается все больше средств индивидуальной защиты для медиков.

Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше готова к противодействию коронавирус, чем было в начале пандемии",- считает глава Минздрава.

Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.