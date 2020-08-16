Украинские больницы могут принять более 30 тысяч больных Covid-19 – Степанов
Кроме 34 тысяч коек, имеющиеся 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Министр рассказал, что в медучреждениях есть почти 9,5 тысяч коек с подведенным кислородом для пациентов с Covid-19, одновременно главам ОГА поручили увеличить их количество.
Степанов также отметил, что постоянно растет количество тестов, необходимых для диагностики COVID-19, совершенствуются протоколы лечения, закупается все больше средств индивидуальной защиты для медиков.
Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше готова к противодействию коронавирус, чем было в начале пандемии",- считает глава Минздрава.
Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.