Во Львове из-за COVID-19 закрыли еще два детских сада
У работников детских садов Львова обнаружили коронавирус, из-за чего заведения временно закрыли.
Об этом сообщает горсовет, информирует RegioNews.
Еще два дошкольные заведения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада".
Образовательный процесс приостановлен в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыто до 16 августа.
Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлен образовательный процесс до 18 августа включительно", — рассказала начальница управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.
Напомним, предварительно в городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).