Во Львове из-за COVID-19 закрыли еще два детских сада

Коронавирус обнаружили у работников заведений

Коронавирус обнаружили у работников заведений

Фото: Львовский городской совет

Об этом сообщает горсовет, информирует RegioNews.

Еще два дошкольные заведения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада".

Образовательный процесс приостановлен в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыто до 16 августа.

Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлен образовательный процесс до 18 августа включительно", — рассказала начальница управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Напомним, предварительно в городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).