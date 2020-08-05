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05 августа 2020, 14:46 5

Во Львове из-за COVID-19 закрыли еще два детских сада

05 августа 2020, 14:46 5
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Коронавирус обнаружили у работников заведений
Коронавирус обнаружили у работников заведений
Фото: Львовский городской совет
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У работников детских садов Львова обнаружили коронавирус, из-за чего заведения временно закрыли.

Об этом сообщает горсовет, информирует RegioNews.

Еще два дошкольные заведения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада".

Образовательный процесс приостановлен в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыто до 16 августа.

Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлен образовательный процесс до 18 августа включительно", — рассказала начальница управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик.

Напомним, предварительно в городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).

коронавирус Львов детский сад работа дети
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