В Киеве обломки русского дрона упали в двух местах: что известно

Фото иллюстративное

В Голосеевском районе Киева 14 ноября было зафиксировано падение обломков российского беспилотника на двух локациях. Предварительно пострадавших нет

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

"В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории на двух локациях. Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы направляются на места", - отметил он.

Напомним, что в Вышгородском районе Киевской области в результате утренней российской атаки беспилотниками повреждены складские помещения, возник пожар. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.