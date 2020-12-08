Конституционный суд возобновил свои заседания после карантина

На заседании присутствуют почти все судьи

На заседании присутствуют почти все судьи

Фото: из открытых источников

После долгого перерыва в заседаниях, который был вызван карантином из-за распространения коронавирусной инфекции, судьи Конституционного суда начали свою работу.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни" – ред.)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.

"Все заседания проводятся в закрытой части", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается, на пленарном заседании присутствуют 14 из 15 судей КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.