В Минздраве назвали причины ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине

Ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами

Ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами

Фото: из открытых источников

Стремительный рост количества новых случаев COVID-19 связан с циркуляцией вируса и его цикличностью.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами, и для борьбы с вирусом нужно придерживаться санитарных требований.

Сейчас мы можем наблюдать рост заболеваемости на примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - сказал Ляшко.

Он добавил, что ситуация будет ухудшаться и дальше, если граждане не будут соблюдать все требования, прописанные Минздравом.

Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которых следует придерживаться каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты", - отметил Ляшко.

Напомним, Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.