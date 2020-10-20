В Минздраве назвали причины ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине
Стремительный рост количества новых случаев COVID-19 связан с циркуляцией вируса и его цикличностью.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами, и для борьбы с вирусом нужно придерживаться санитарных требований.
Сейчас мы можем наблюдать рост заболеваемости на примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - сказал Ляшко.
Он добавил, что ситуация будет ухудшаться и дальше, если граждане не будут соблюдать все требования, прописанные Минздравом.
Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которых следует придерживаться каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты", - отметил Ляшко.
Напомним, Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.