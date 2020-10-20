18:29  20 октября
Избирательные участки Киева обеспечили масками и дезинфекторами – Кличко
18:54  20 октября
Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности
17:45  20 октября
Боевики обстреляли силы ООС возле Светлодарска и Майорска - штаб
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 17:23 7

В Минздраве назвали причины ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине

20 октября 2020, 17:23 7
Читайте також українською мовою
Ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами
Ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стремительный рост количества новых случаев COVID-19 связан с циркуляцией вируса и его цикличностью.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, ситуация в Украине схожа с другими европейскими странами, и для борьбы с вирусом нужно придерживаться санитарных требований.

Сейчас мы можем наблюдать рост заболеваемости на примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - сказал Ляшко.

Он добавил, что ситуация будет ухудшаться и дальше, если граждане не будут соблюдать все требования, прописанные Минздравом.

Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которых следует придерживаться каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты", - отметил Ляшко.

Напомним, Минздрав разработал план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

коронавирус Украина Минздрав заболевание Виктор Ляшко пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Черновцах избирателей запугивают коронавирусом
20 октября 2020, 17:01
Руководитель Одесской ОГА заявил, что выздоровел от COVID-19
20 октября 2020, 15:44
Степанов сделал заявление о вероятности своей отставки
20 октября 2020, 15:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Александр Костенко
Виктор Таран
Кирилл Сазонов
Все блоги »