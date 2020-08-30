В Украине снова более 2 тысяч больных коронавирусом, еще 35 человек умерли

COVID-19 набирает обороты

COVID-19 набирает обороты

Рixabay

По состоянию на утро 30 августа в нашем государстве зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.

За минувшие сутки 35 украинцев умерли, а 596 - выздоровели.

С начала пандемии в Украине было зафиксировано 119 074 случаев COVID-19. Из них 2 527 - летальных. Общее количество тех, кто выздоровел, составляет 56 734 человек.

В целом было проведено 1 536 171 тестирование методом ПЦР. По состоянию на утро 30 августа 2020 года в Центр поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 179 631 сообщение о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 3948 случаев;

Волынская область — 5417 случаев;

Днепропетровская область — 2306 случаев;

Донецкая область — 1416 случаев;

Житомирская область — 3213 случаев;

Закарпатская область — 7456 случаев;

Запорожская область — 1558 случаев;

Ивано-Франковская область — 9014 случаев;

Кировоградская область — 810 случаев;

м. Киев — 13 093 случаи;

Киевская область — 5580 случаев;

Львовская область — 14 356 случаев;

Луганская область — 312 случаев;

Николаевская область — 1169 случаев;

Одесская область — 7094 случаи;

Полтавская область — 770 случаев;

Ровенская область — 9098 случаев;

Сумская область — 1456 случаев;

Тернопольская область — 5865 случаев;

Харьковская область — 8889 случаев;

Херсонская область — 392 случая;

Хмельницкая область — 2402 случаи;

Черновицкая область — 10 145 случаев;

Черкасская область — 1538 случаев;

Черниговская область — 1777 случаев.

Напомним, за прошедшие сутки Украина установила антирекорд по количеству новых больных COVID-19.

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