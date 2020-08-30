В Украине снова более 2 тысяч больных коронавирусом, еще 35 человек умерли
По состоянию на утро 30 августа в нашем государстве зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.
За минувшие сутки 35 украинцев умерли, а 596 - выздоровели.
С начала пандемии в Украине было зафиксировано 119 074 случаев COVID-19. Из них 2 527 - летальных. Общее количество тех, кто выздоровел, составляет 56 734 человек.
В целом было проведено 1 536 171 тестирование методом ПЦР. По состоянию на утро 30 августа 2020 года в Центр поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 179 631 сообщение о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 3948 случаев;
Волынская область — 5417 случаев;
Днепропетровская область — 2306 случаев;
Донецкая область — 1416 случаев;
Житомирская область — 3213 случаев;
Закарпатская область — 7456 случаев;
Запорожская область — 1558 случаев;
Ивано-Франковская область — 9014 случаев;
Кировоградская область — 810 случаев;
м. Киев — 13 093 случаи;
Киевская область — 5580 случаев;
Львовская область — 14 356 случаев;
Луганская область — 312 случаев;
Николаевская область — 1169 случаев;
Одесская область — 7094 случаи;
Полтавская область — 770 случаев;
Ровенская область — 9098 случаев;
Сумская область — 1456 случаев;
Тернопольская область — 5865 случаев;
Харьковская область — 8889 случаев;
Херсонская область — 392 случая;
Хмельницкая область — 2402 случаи;
Черновицкая область — 10 145 случаев;
Черкасская область — 1538 случаев;
Черниговская область — 1777 случаев.
Напомним, за прошедшие сутки Украина установила антирекорд по количеству новых больных COVID-19.
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