Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали около 3 тысяч человек

Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Одесской области

Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Одесской области

Фото: из открытых источников

В Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили у 12 047 человек, зафиксировано 252 летальных случая, были госпитализированы 2 997 человек, 12 939 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 047 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Кроме того, за сутки было проведено 65 561 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 931 751 человек;

выздоровели - 548 356 человек;

летальных исходов - 15 996;

проведение ПЦР-тестов - 5167122.

Напомним, в Украине за 15 декабря COVID-19 обнаружили у 10 622 человек.

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