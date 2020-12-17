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17 декабря 2020, 09:03 8

Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали около 3 тысяч человек

17 декабря 2020, 09:03 8
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Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Одесской области
Фото: из открытых источников
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В Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили у 12 047 человек, зафиксировано 252 летальных случая, были госпитализированы 2 997 человек, 12 939 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

12 047 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Кроме того, за сутки было проведено 65 561 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 931 751 человек;
  • выздоровели - 548 356 человек;
  • летальных исходов - 15 996;
  • проведение ПЦР-тестов - 5167122.

Напомним, в Украине за 15 декабря COVID-19 обнаружили у 10 622 человек.

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