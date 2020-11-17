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17 ноября 2020, 09:59 104

Каждый шестой член парламента болеет COVID-19 - нардеп

17 ноября 2020, 09:59 104
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Перевести голосование в режиме онлайн нет возможности
Перевести голосование в режиме онлайн нет возможности
Фото: из открытых источников
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По информации нардепа от "Европейской Солидарности" Марии Мезенцевой, по состоянию на сейчас, каждый шестой народный депутат имеет положительный результат теста на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

У нас, как минимум, в календарном порядке дня запланированы еще несколько сессионных недель под куполом Верховной Рады. Мы их не отменяем. Я хочу отметить, что данная инициатива была предложена лишь из-за того, что каждый шестой народный депутат сейчас имеет подтвержденный положительный результат по коронавирусу", - отметила она.

Нардеп добавила, что статистика в отношении каждого шестого касается депутата парламента в целом и всех фракций.

"Мы знаем, что, даже если бы мы имели, ну, представим, мы сегодня это с коллегами обсуждали, даже если бы у нас была возможность голосовать онлайн - такие голосования не засчитывались бы, потому что человек официально на больничном. Человек на больничном голосовать или принимать участие в голосовании не может", - сказала она.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

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коронавирус болезнь Верховная Рада депутат нардеп
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