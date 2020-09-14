В психоневрологическом интернате на Житомирщине люди массово заболели коронавирусом

COVID-19 заразились восемь человек

COVID-19 заразились восемь человек

Рixabay

Об этом рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"В Любарском психоневрологическом интернате есть больные коронавирусом. Это интернат закрытого типа. Там сегодня 8 инфицированных людей", - сказала Остапченко.

Также в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.

Отметим, от начала пандемии коронавирус в Житомирской области подтвердили 4390 случаев COVID-19, из них 2350 человек выздоровели и 83 умерли.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в больницы с COVID-19 попали почти 3 тыс. украинцев.