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14 сентября 2020, 16:59 1

В психоневрологическом интернате на Житомирщине люди массово заболели коронавирусом

14 сентября 2020, 16:59 1
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COVID-19 заразились восемь человек
COVID-19 заразились восемь человек
Рixabay
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В Житомирской области в Любарском психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"В Любарском психоневрологическом интернате есть больные коронавирусом. Это интернат закрытого типа. Там сегодня 8 инфицированных людей", - сказала Остапченко.

Также в Емильчинской райбольнице на карантин закрыли отделение, где оказывают помощь беременным и детское отделение. Больным, которых не может принять местная больница, оказывают помощь в Новограде-Волынском.

Отметим, от начала пандемии коронавирус в Житомирской области подтвердили 4390 случаев COVID-19, из них 2350 человек выздоровели и 83 умерли.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в больницы с COVID-19 попали почти 3 тыс. украинцев.

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