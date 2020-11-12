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12 ноября 2020, 16:45 5

Мэр Мукачева тоже выступил против карантина выходного дня

12 ноября 2020, 16:45 5
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Андрей Балога призвал бизнес делать все, чтобы выжить в сложных условиях
Андрей Балога призвал бизнес делать все, чтобы выжить в сложных условиях
Фото: страница Андрея Балоги в Facebook
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Балога отреагировал на решение правительства и призвал бизнес делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, придерживаясь всех необходимых условий работы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Андрея Балоги.

Мэр Мукачева Андрей Балога выступил против введения в Украине карантина выходного дня и призвал мелких и средних предпринимателей делать все необходимое, чтобы выжить в сложных условиях.

Карантин выходного дня – это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине. Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так еле выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных нет, - написал Балога.

Он также призвал всех придерживаться рекомендаций врачей, беречь себя и своих родных, а бизнес – делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, придерживаясь всех необходимых условий работы.

"Карантин вихідного дня" - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від...

Posted by Андрій Балога - Мукачівський міський голова on Thursday, November 12, 2020

Напомним, сегодня мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня, мэр Ривне Хомко отказался вводить карантин выходного дня в городе и мэр Черкасс Бондаренко не будет вводить карантин выходного дня.

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