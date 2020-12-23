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23 декабря 2020, 17:12 7

60 работников городского совета Славянска заболели COVID-19

23 декабря 2020, 17:12 7
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Также коронавирус подтвердили у некоторых депутатов городского совета
Также коронавирус подтвердили у некоторых депутатов городского совета
Фото: из открытых источников
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В городском совете Славянска Донецкой области 60 сотрудников заболели коронавирусом.

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на мэра города Вадима Ляха, передает RegioNews.

По его словам, поэтому депутаты не успеют до конца года провести вторую сессию горсовета, чтобы рассмотреть кадровые и бюджетные вопросы.

Рабочая группа вчера не состоялась, многие депутаты заболели. На сегодня болеет наибольшее количество сотрудников горсовета за весь период пандемии - около 60 человек, и в управлении соцзащиты, и в этом здании", - заявил Лях.

Он отметил, что ключевые решения депутаты все же успели принять.

На грани фола, но мы все успели. Сегодня ни бюджетники, ни коммунальщики, по большому счету, кроме задержки на несколько недель, не пострадали. То есть, до критической точки не дошли", - подытожил мэр города.

Напомним, в Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях, явка на выборах в городе составила 32,4%.

8 декабря в Славянске ТИК не смогла зарегистрировать новоизбранных депутатов горсовета.

коронавирус горсовет сессия Славянск вадим лях
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