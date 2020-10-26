Глава Николаевской ОГА выздоровел от коронавируса
Александр Стадник боролся с болезнью полтора месяца
Александр Стадник боролся с болезнью полтора месяца
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник преодолел COVID-19 и вышел на работу после почти полуторамесячного отсутствия.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в тяжелые дни болезни и продолжает поддерживать сегодня", - сообщил Стадник.
Добрый день, мои дорогие друзья ! Первый день на работе ) Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня...Posted by Александр Стадник on Monday, October 26, 2020
Напомним, 14 сентября глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19.
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