Глава Николаевской ОГА выздоровел от коронавируса

Александр Стадник боролся с болезнью полтора месяца

Александр Стадник боролся с болезнью полтора месяца

Фото: Facebook

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник преодолел COVID-19 и вышел на работу после почти полуторамесячного отсутствия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в тяжелые дни болезни и продолжает поддерживать сегодня", - сообщил Стадник.

Добрый день, мои дорогие друзья ! Первый день на работе ) Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня... Posted by Александр Стадник on Monday, October 26, 2020

Напомним, 14 сентября глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19.