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05 августа 2020, 11:16 3

В Харькове очень напряженная ситуация с коронавирусом - Минздрав

05 августа 2020, 11:16 3
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Большинство больных COVID-19 - жители Харькова
Большинство больных COVID-19 - жители Харькова
фото: МИНЗДРАВ
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В Харьковской области за сутки обнаружили 146 новых больных COVID-19, среди них 133 жителя Харькова.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, передает RegioNews.

По словам министра, ситуация в городе с заболеванием COVID-19 очень напряженная и местным властям следует обратить внимание на увеличение больных.

В Харьковской области из 146 больных за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", - сказал Степанов.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья'я считают, что Тернопольскую область можно перенести в зеленую зону карантина.

коронавирус министр Минздрав Харьков Харьковская область
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