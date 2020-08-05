В Харькове очень напряженная ситуация с коронавирусом - Минздрав

Большинство больных COVID-19 - жители Харькова

Большинство больных COVID-19 - жители Харькова

фото: МИНЗДРАВ

В Харьковской области за сутки обнаружили 146 новых больных COVID-19, среди них 133 жителя Харькова.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, передает RegioNews.

По словам министра, ситуация в городе с заболеванием COVID-19 очень напряженная и местным властям следует обратить внимание на увеличение больных.

В Харьковской области из 146 больных за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть", - сказал Степанов.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья'я считают, что Тернопольскую область можно перенести в зеленую зону карантина.