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18 ноября 2020, 13:59 89

В правительстве объяснили задержку выплат компенсации семьям погибших от коронавируса медиков

18 ноября 2020, 13:59 89
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В отношении 35 случаев по погибшим медикам - семьям выплатили средства
В отношении 35 случаев по погибшим медикам - семьям выплатили средства
Фото из открытых источников
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Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, почему большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации. По ее словам, происходит длительное расследование каждого из случаев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Завершено расследование 114 случаев. Расследование проводится Государственной службой по вопросам труда. Из них 35 были признаны как связанные с производством, а 79 - не пов'связаны", - сказала она.

По данным министра, по 35 случаев по погибшим медикам - семьям выплатили средства.

"Министр заявила, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев", - указано в сообщении.

Лазебная отметила, что по 136 случаях в дальнейшем проводится расследование.

"Оно длительное - меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их на сегодня в Украине единицы, и это все сдерживает быстрое расследование", - пояснила глава Минсоцполитики.

Она заверила, что средства в Фонде социального страхования есть, и правительство готово выплачивать их семьям.

Ранее сообщалось, что с антиковидного фонда на доплаты силовикам и медикам потратили почти одинаковые суммы.

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