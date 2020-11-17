Стало известно, когда в Украину прибудет первая партия вакцины от коронавируса

Сейчас власть продолжает переговоры с компаниями касательно закупки дополнительных партий вакцины

Сейчас власть продолжает переговоры с компаниями касательно закупки дополнительных партий вакцины

Рixabay

Глава Кабинета министров Денис Шмигаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года.

Об этом он заявил в ходе отчета в Верховной Раде, информирует RegioNews.

По словам главы правительства, сейчас продолжаются переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", - отметил премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19.