В Украине зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19

Почти 3 тысячи человек госпитализированы

Почти 3 тысячи человек госпитализированы

Фото из открытых источников

9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 декабря 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Из более 9 тысяч вновь выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, 494 – заболевшие дети и 313 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 969 человек; летальных случаев – 156; выздоровели – 7 563 человека; осуществлено тестирований за сутки – 41 489 (в частности методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7 896).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), и Запорожской (535) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 91 138 случаев;

Винницкая область – 19 801 случай;

Волынская область – 28 019 случаев;

Днепропетровская область – 49 074 случаи;

Донецкая область – 29 398 случаев;

Житомирская область – 34 073 случаи;

Закарпатская область – 26 016 случаев;

Запорожская область – 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;

Киевская область – 48 523 случая;

Кировоградская область – 7 166 случаев;

Луганская область – 7 889 случаев;

Львовская область – 53 662 случая;

Николаевская область – 23 864 случая;

Одесская область – 57 699 случаев;

Полтавская область – 29 121 случай;

Ровенская область – 36 117 случаев;

Сумская область – 35 702 случая;

Тернопольская область – 31 165 случаев;

Харьковская область – 62 324 случая;

Херсонская область – 13 972 случая;

Хмельницкая область – 34 800 случаев;

Черкасская область – 31 209 случаев;

Черновицкая область – 36 695 случаев;

Черниговская область – 24 125 случаев.

9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, December 12, 2020

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболело – 894 215 человек; выздоровели – 501 564; летальных исходов – 15 154; проведено ПЦР-тестирований – 5 031 859.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве хотят делать миллион тестов на коронавирус за месяц.