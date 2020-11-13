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13 ноября 2020, 16:41 6

Одесская область решила ввести карантин выходного дня

13 ноября 2020, 16:41 6
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Сегодня, 13 ноября, состоялось заседание Одесской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором принято решение о введении карантина выходного дня на территории региона.

Как передает RegioNews, об этом председатель Одесской областной госадминистрации Вячеслав Овечкин сообщил во время брифинга.

По его словам, работать в выходные дни смогут только продуктовые магазины, ветеринарные и обычные аптеки, общественный транспорт и автозаправки. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос.

Закрытыми будут торговые центры, развлекательные заведения и фитнес-центры. Также под запретом будут массовые мероприятия и концерты.

Следить за выполнением карантинных мероприятий будут сотрудники Нацполиции и Госпотребслужбы.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

Украина карантин полиция Нацполиция Одесская область
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