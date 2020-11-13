Одесская область решила ввести карантин выходного дня

Новые ограничения вступят в силу уже с 00:00 14 ноября

Новые ограничения вступят в силу уже с 00:00 14 ноября

Рixabay

Сегодня, 13 ноября, состоялось заседание Одесской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором принято решение о введении карантина выходного дня на территории региона.

Как передает RegioNews, об этом председатель Одесской областной госадминистрации Вячеслав Овечкин сообщил во время брифинга.

По его словам, работать в выходные дни смогут только продуктовые магазины, ветеринарные и обычные аптеки, общественный транспорт и автозаправки. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос.

Закрытыми будут торговые центры, развлекательные заведения и фитнес-центры. Также под запретом будут массовые мероприятия и концерты.

Следить за выполнением карантинных мероприятий будут сотрудники Нацполиции и Госпотребслужбы.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.