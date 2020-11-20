В Украине выявили 14 575 новых случаев COVID за сутки

Госпитализировали 1 728 больных

Госпитализировали 1 728 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за 19 ноября коронавирус обнаружили у 14 575 человек, умерли 229 больных, выздоровели 7 845 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

14 575 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805), Сумской (748) и Львовской (687), в Запорожской (744), Черкасской (678), Харьковской (634), Одесской (613) и Ровенской (612) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 598 085 человек;

выздоровели - 274 324 человека;

летальных исходов - 10 598;

проведено ПЦР-тестов - 4 108 825.

Напомним, 17 ноября коронавирус в Украине обнаружили у 13 357 человек, умерли 257 больных.

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