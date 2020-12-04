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04 декабря 2020, 12:21 24

Рада одобрила законопроект Зеленского о компенсациях бизнесу

04 декабря 2020, 12:21 24
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Предприниматели получат по 8 тысяч гривен выплат
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал в период карантина.

За закон проголосовали 297 депутатов, передает RegioNews.

Также Рада приняла решение о немедленном подписании документа спикером.

Так, законом "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-Co V-2" предлагается обеспечить в 2020 году за счет государственного бюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Также на такую ​​помощь, согласно документу, могут рассчитывать субъекты хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников.

Единовременную компенсацию получат и субъекты хозяйствования за расходы, понесенные по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним ранее, Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3486.

ВР компенсация голосование законопроект предприниматели
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