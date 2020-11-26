В Украину сегодня прибудет вторая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19 – Минздрав

Первая партия получена две недели назад

Первая партия получена две недели назад

Фото из открытых источников

В Украину сегодня прибудет вторая партия препарата "Ремдесивир" для лечения больных с тяжелым или средним течением COVID-19.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на онлайн-брифинге, сообщает RegioNews.

Сегодня мы ожидаем прибытие следующей партии лекарственного средства "Ремдесивир", который сегодня заходит в Украину. Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов, 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, доставлены в регионы в больницы в полном объеме, сегодня поступает вторая поставка, - заявила Шаталова.

В общем, по ее словам, Минздрав планирует пролечить около 5 тыс. больных с тяжелым и средним течением COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 15 тысяч новых случаев.