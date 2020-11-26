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26 ноября 2020, 12:09 9

В Украину сегодня прибудет вторая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19 – Минздрав

26 ноября 2020, 12:09 9
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Первая партия получена две недели назад
Первая партия получена две недели назад
Фото из открытых источников
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В Украину сегодня прибудет вторая партия препарата "Ремдесивир" для лечения больных с тяжелым или средним течением COVID-19.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на онлайн-брифинге, сообщает RegioNews.

Сегодня мы ожидаем прибытие следующей партии лекарственного средства "Ремдесивир", который сегодня заходит в Украину. Это вторая поставка. Всего для закупки предусмотрено 28,2 тыс. флаконов, 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены, доставлены в регионы в больницы в полном объеме, сегодня поступает вторая поставка, - заявила Шаталова.

В общем, по ее словам, Минздрав планирует пролечить около 5 тыс. больных с тяжелым и средним течением COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 15 тысяч новых случаев.

медицина Минздрав COVID-19 лекарства лечение
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