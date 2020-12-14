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14 декабря 2020, 14:59 49

Кабмин направил шесть миллиардов в Фонд борьбы с COVID-19

14 декабря 2020, 14:59 49
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Увеличение расходов Фонда предусмотрено путем экономии средств государственного бюджета
Увеличение расходов Фонда предусмотрено путем экономии средств государственного бюджета
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины 14 декабря на внеочередном заседании перераспределил некоторые расходы государственного бюджета и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает RegioNews.

Так, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 предусмотрено за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется к концу 2020 года по некоторым бюджетным программам.

По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, на сколько уже опустел Фонд борьбы с COVID-19.

Кабмин финансирование карантин фонд финансовая помощь
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