19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 18:59 2

Закарпатье просит Кабмин выделить 39 млн на кислород для больниц

12 октября 2020, 18:59 2
Читайте також українською мовою
Сейчас в области больных COVID-19 принимают 16 медучреждений первой и второй волны
Сейчас в области больных COVID-19 принимают 16 медучреждений первой и второй волны
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Руководство Закарпатской ОГА просит Кабинет министров выделить дополнительные 39 миллионов гривен для обеспечения больниц стационарным кислородом.

Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Олег Коцюба, передает RegioNews.

По его словам, необходимо обеспечить дополнительно 16 учреждений здравоохранения области, которые принимают больных COVID-19.

Руководство Закарпатской областной государственной администрации обратилось в Министерство здравоохранения и Кабинет Министров Украины по поводу выделения дополнительных 39 млн грн для обеспечения стационарным кислородом всех тех 16 учреждений здравоохранения области", - отметил Коцюба.

По состоянию на конец прошлой недели заполненность коек в области составляла 40%.

Напомним, Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер.

Закарпатье Ужгород коронавирус больницы ОГА Кабмин бюджет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сумская ОГА перешла на дистанционный режим работы
12 октября 2020, 18:25
Правительство завтра примет решение относительно школьных каникул
12 октября 2020, 18:02
"Слуга народу" Богуцкая придет в суд по иску однопартийца Качуры
12 октября 2020, 17:40
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »