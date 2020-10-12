Закарпатье просит Кабмин выделить 39 млн на кислород для больниц

Сейчас в области больных COVID-19 принимают 16 медучреждений первой и второй волны

Сейчас в области больных COVID-19 принимают 16 медучреждений первой и второй волны

Фото: flickr

Руководство Закарпатской ОГА просит Кабинет министров выделить дополнительные 39 миллионов гривен для обеспечения больниц стационарным кислородом.

Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Олег Коцюба, передает RegioNews. По его словам, необходимо обеспечить дополнительно 16 учреждений здравоохранения области, которые принимают больных COVID-19. Руководство Закарпатской областной государственной администрации обратилось в Министерство здравоохранения и Кабинет Министров Украины по поводу выделения дополнительных 39 млн грн для обеспечения стационарным кислородом всех тех 16 учреждений здравоохранения области", - отметил Коцюба. По состоянию на конец прошлой недели заполненность коек в области составляла 40%. Напомним, Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер.

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