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13 ноября 2020, 17:39 3

Тернопольский предприниматель нашел оригинальный способ обойти запреты на карантине выходного дня

13 ноября 2020, 17:39 3
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Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня
Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня
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Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил основать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы хостел и рестораны, которыми он управляет, могли работать во время карантина выходного дня в качестве "монастыря", "храма" и "трапезной".

Как передает RegioNews, об этом бизнесмен написал в своем Facebook.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - сообщил предприниматель.

Чтобы спасти свой бизнес от новых карантинных ограничений, Ковальчук со своими партнерами решил создать организацию "Братство лысых" и вести бизнес от ее имени.

"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм", - пояснил бизнесмен.

Ковальчук отметил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".

Багато буковок Скажу чесно, я ще в понеділок розумів, що готуватись треба до найгіршого варіанту, адже влада у Києві не...

Posted by Тарас Ковальчук on Thursday, November 12, 2020

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

Украина карантин бизнес Тернополь предприниматели
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