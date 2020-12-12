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12 декабря 2020, 12:45 23

На Covid-19 будут тестировать всех украинцев с признаками ОРЗ

12 декабря 2020, 12:45 23
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Фото из открытых источников
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Всех украинцев с признаками острых респираторных вирусных заболеваний будут тестировать на COVID-19, а общее количество тестов за месяц планируют довести до одного миллиона.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует симптоматика коронавирусной болезни или нет. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19, - заявил министр.

Степанов также подчеркнул, что в министерстве планируют делать не менее, чем 1 миллион тестов на месяц, причем тестирование для населения будет бесплатным.

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При этом он отметил, что речь идет не только о ПЦР-тестах, а и о быстрых тестах.

Если быстрый тест подтвердит наличие заболевания – его результаты нужно будет проверить ПЦР-тестом, потому что чувствительность экспресс-тестов меньше чем у ПЦР. Если у человека подтвердят Covid-19, то тесты будут делать также всем контактным лицам, - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что украинские лаборатории пока не загружены на 100% и смогут нарастить объемы тестов. Министр рассказал, что уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом.

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Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Saturday, December 12, 2020

Напомним, в Украине на утро 12 декабря зафиксировано 12 811 новых случаев коронавирусной болезни.

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