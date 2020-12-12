На Covid-19 будут тестировать всех украинцев с признаками ОРЗ

В Минздраве хотят проводить миллион тестов на коронавирус в месяц

В Минздраве хотят проводить миллион тестов на коронавирус в месяц

Фото из открытых источников

Всех украинцев с признаками острых респираторных вирусных заболеваний будут тестировать на COVID-19, а общее количество тестов за месяц планируют довести до одного миллиона.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует симптоматика коронавирусной болезни или нет. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19, - заявил министр.

Степанов также подчеркнул, что в министерстве планируют делать не менее, чем 1 миллион тестов на месяц, причем тестирование для населения будет бесплатным.

При этом он отметил, что речь идет не только о ПЦР-тестах, а и о быстрых тестах.

Если быстрый тест подтвердит наличие заболевания – его результаты нужно будет проверить ПЦР-тестом, потому что чувствительность экспресс-тестов меньше чем у ПЦР. Если у человека подтвердят Covid-19, то тесты будут делать также всем контактным лицам, - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что украинские лаборатории пока не загружены на 100% и смогут нарастить объемы тестов. Министр рассказал, что уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 12 грудня: МОЗ оновило стандарт надання медичної... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Saturday, December 12, 2020

Напомним, в Украине на утро 12 декабря зафиксировано 12 811 новых случаев коронавирусной болезни.

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