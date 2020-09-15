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Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев заражения
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15 сентября 2020, 09:49 8

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев заражения

15 сентября 2020, 09:49 8
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Больше всего заболевших зафиксировали в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях
Больше всего заболевших зафиксировали в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях
pixabay.com
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В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2905 новых случаев COVID-19, 53 человека умерли, 1267 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 159 702 человек, из них выздоровели 70 810, летальных исходов - 3264.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской области - 390, в Харьковской - 307 и Одесской области - 306, а в Киеве - 285 новых случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4887 случаев;
  • Волынская область — 6428 случаев;
  • Днепропетровская область — 3430 случаев;
  • Донецкая область — 2154 случая;
  • Житомирская область — 4470 случаев;
  • Закарпатская область — 8756 случаев;
  • Запорожская область — 2503 случая;
  • Ивано-Франковская область — 11510 случаев;
  • Кировоградская область — 929 случаев;
  • г. Киев — 17714 случаев;
  • Киевская область — 7079 случаев;
  • Львовская область — 17243 случая;
  • Луганская область — 620 случаев;
  • Николаевская область — 2114 случаев;
  • Одесская область — 9993 случая;
  • Полтавская область — 1253 случая;
  • Ровенская область — 10635 случаев;
  • Сумская область — 2553 случая;
  • Тернопольская область — 9624 случая;
  • Харьковская область — 13160 случаев;
  • Херсонская область — 661 случай;
  • Хмельницкая область — 4058 случаев;
  • Черновицкая область — 12394 случая;
  • Черкасская область — 2688 случаев;
  • Черниговская область — 2848 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 больных, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

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