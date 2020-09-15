Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев заражения
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2905 новых случаев COVID-19, 53 человека умерли, 1267 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело 159 702 человек, из них выздоровели 70 810, летальных исходов - 3264.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской области - 390, в Харьковской - 307 и Одесской области - 306, а в Киеве - 285 новых случаев.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4887 случаев;
- Волынская область — 6428 случаев;
- Днепропетровская область — 3430 случаев;
- Донецкая область — 2154 случая;
- Житомирская область — 4470 случаев;
- Закарпатская область — 8756 случаев;
- Запорожская область — 2503 случая;
- Ивано-Франковская область — 11510 случаев;
- Кировоградская область — 929 случаев;
- г. Киев — 17714 случаев;
- Киевская область — 7079 случаев;
- Львовская область — 17243 случая;
- Луганская область — 620 случаев;
- Николаевская область — 2114 случаев;
- Одесская область — 9993 случая;
- Полтавская область — 1253 случая;
- Ровенская область — 10635 случаев;
- Сумская область — 2553 случая;
- Тернопольская область — 9624 случая;
- Харьковская область — 13160 случаев;
- Херсонская область — 661 случай;
- Хмельницкая область — 4058 случаев;
- Черновицкая область — 12394 случая;
- Черкасская область — 2688 случаев;
- Черниговская область — 2848 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 больных, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.
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