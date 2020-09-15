Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев заражения

Больше всего заболевших зафиксировали в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях

Больше всего заболевших зафиксировали в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 159 702 человек, из них выздоровели 70 810, летальных исходов - 3264.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской области - 390, в Харьковской - 307 и Одесской области - 306, а в Киеве - 285 новых случаев.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4887 случаев;

Волынская область — 6428 случаев;

Днепропетровская область — 3430 случаев;

Донецкая область — 2154 случая;

Житомирская область — 4470 случаев;

Закарпатская область — 8756 случаев;

Запорожская область — 2503 случая;

Ивано-Франковская область — 11510 случаев;

Кировоградская область — 929 случаев;

г. Киев — 17714 случаев;

Киевская область — 7079 случаев;

Львовская область — 17243 случая;

Луганская область — 620 случаев;

Николаевская область — 2114 случаев;

Одесская область — 9993 случая;

Полтавская область — 1253 случая;

Ровенская область — 10635 случаев;

Сумская область — 2553 случая;

Тернопольская область — 9624 случая;

Харьковская область — 13160 случаев;

Херсонская область — 661 случай;

Хмельницкая область — 4058 случаев;

Черновицкая область — 12394 случая;

Черкасская область — 2688 случаев;

Черниговская область — 2848 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 больных, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

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