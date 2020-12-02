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02 декабря 2020, 12:58 37

Нардепы усилили защиту безработных и работодателей на время карантина

02 декабря 2020, 12:58 37
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Речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах
Речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах
Фото из открытых источников
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Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Нардепы приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3486.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

За документ проголосовали 287 нардепов.

Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.

Ко второму чтению в документе уточнили, что речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах.

В законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.

Кроме того, главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Согласно закону, Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

Напомним, ранее в Раде сказали, когда ФЛП могут начать выплачивать карантинную помощь.

Украина карантин деньги Верховная Рада парламент
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