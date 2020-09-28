В Украине обновилось карантинное зонирование: Киев вернулся в "желтую" зону
Начиная с 28 сентября в Украине начинает действовать новое карантинное зонирования. Соответствующее решение прийняала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение комиссии по ТЭБ и ЧС.
Так, Киев перешел в желтую зону.
К красной зоне отнесли:
- города Тернополь и Бережаны Тернопольской области;
К оранжевой зоне:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
- город Угледар Донецкой области;
- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новдністровськ, Вижницкий, Герцаєвський, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;
Напомним, ранее сообщалось, что Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов.