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28 сентября 2020, 08:46 9

В Украине обновилось карантинное зонирование: Киев вернулся в "желтую" зону

28 сентября 2020, 08:46 9
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В "красной" зоне находятся только два города
В "красной" зоне находятся только два города
Фото: из открытых источников
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Начиная с 28 сентября в Украине начинает действовать новое карантинное зонирования. Соответствующее решение прийняала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение комиссии по ТЭБ и ЧС.

Так, Киев перешел в желтую зону.

К красной зоне отнесли:

- города Тернополь и Бережаны Тернопольской области;

К оранжевой зоне:

- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;

- город Угледар Донецкой области;

- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- города Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;

- города Черновцы и Новдністровськ, Вижницкий, Герцаєвський, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов.

коронавирус Украина карантин инфекции зона
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