В Украине обновилось карантинное зонирование: Киев вернулся в "желтую" зону

В "красной" зоне находятся только два города

В "красной" зоне находятся только два города

Фото: из открытых источников

Начиная с 28 сентября в Украине начинает действовать новое карантинное зонирования. Соответствующее решение прийняала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение комиссии по ТЭБ и ЧС. Так, Киев перешел в желтую зону. К красной зоне отнесли: - города Тернополь и Бережаны Тернопольской области; К оранжевой зоне: - города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области; - город Угледар Донецкой области; - город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области; - город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области; - города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области; - города Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; - город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области; - Бродовский, Золочевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области; - города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области; - города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области; - город Сумы Сумской области; - города Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области; - города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области; - города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; - города Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области; - города Черновцы и Новдністровськ, Вижницкий, Герцаєвський, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области; - город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области; Напомним, ранее сообщалось, что Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов.

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