09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
17:34  10 ноября
Больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой - опрос
18:05  10 ноября
Оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 18:25 5

Штрафы за отсутствие маски: Разумков подписал закон, теперь решение за Зеленским

10 ноября 2020, 18:25 5
Читайте також українською мовою
Штрафовать будут за отсутствие маски, закрывающей рот и нос
Штрафовать будут за отсутствие маски, закрывающей рот и нос
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 10 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

Соответствующая информация появилась в карточке закона на сайте парламента, передает RegioNews.

Теперь закон с подписью председателя Верховной Рады направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни" предусматривает, что размер штрафа за отсутсвие масок будет составлять от 170 до 255 грн.

Согласно тексту закона, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и ​​общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, которые закрывают рот и нос.

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.

Верховная Рада закон маски штраф Дмитрий Разумков Владимир Зеленский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Названа дата, когда Рада может рассмотреть законопроект Разумкова о КСУ
10 ноября 2020, 16:59
В Одессе закрыли дело о нарушении карантина из-за празднования дня города
10 ноября 2020, 15:41
Рада уже работает над законопроектом о легализации медицинского каннабиса, - Арахамия
10 ноября 2020, 13:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »