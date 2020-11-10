Штрафы за отсутствие маски: Разумков подписал закон, теперь решение за Зеленским

Штрафовать будут за отсутствие маски, закрывающей рот и нос

Штрафовать будут за отсутствие маски, закрывающей рот и нос

Фото: flickr

Сегодня, 10 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

Соответствующая информация появилась в карточке закона на сайте парламента, передает RegioNews.

Теперь закон с подписью председателя Верховной Рады направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни" предусматривает, что размер штрафа за отсутсвие масок будет составлять от 170 до 255 грн.

Согласно тексту закона, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и ​​общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, которые закрывают рот и нос.

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.