Алексей Кучер раскритиковал заместителя Кернеса за саботаж борьбы с пандемией в Харькове

По словам главы ОГА, вице-мэр игнорирует заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС

По словам главы ОГА, вице-мэр игнорирует заседания областной комиссии по ТЭБ и ЧС

Фото: из открытых источников

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, который баллотируется в мэры Харькова от "Слуги народа", раскритиковал заместителя городского главы города Игоря Терехова за проблемы с коронавирусом в Харькове.

Как передает RegioNews, это произошло в эфире ток-шоу "Право на владу".

Алексей Кучер сообщил, что вице-мэр игнорирует заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в то же время находит время для посещения зоопарка.

У нас инспектируются зоопарки, но при этом не инспектируются больницы", - возмутился он.

Как отмечает Алексей Кучер, город долгое время "не верил" в коронавирус, и даже после того, как тяжело заболел сам Геннадий Кернес, его подчиненные не стали вести себя более ответственно.

Городские власти всячески демонстрировали отсутствие коронавируса, всячески и продолжают это делать сейчас. Трагизм и мистика всей ситуации: пропадание Геннадия Адольфовича, отсутствие его в городе Харькове, а также борьба с коронавирусом – все эти вещи взаимосвязаны", - отметил глава ОГА.

Кучер также обратил внимание на то, что многие проблемы городских больниц до сих остаются нерешенными. В то время как основной удар с самого начала пандемии взяли на себя областные медучреждения.

Помимо этого, Терехов не дал конкретный ответ на вопрос о состоянии здоровья Кернеса. Он продемонстрировал справку из "Шарите" недельной давности, подтверждающую, что харьковский мэр действительно лечится в этой клинике.

В связи с этим Алексей Кучер заявил, что избирательный процесс в день голосования 25 октября не будет завершен.

На самом деле, с учетом того, что происходит, после 25-го числа выборы в Харькове только начнутся", - подчеркнул кандидат в мэры Харькова.

Геннадий Кернес и Алексей Кучер, согласно результатам соцопроса компании Content Dynamics, выходят во второй тур выборов мэра Харькова.

Ранее председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове с COVID-19 произошло то, что было в Италии.

Также сообщалось, что Зеленский обвинил Кернеса в сложной ситуации с коронавирусом в Харькове.

Напомним, Геннадий Кернес уже два месяца не появлялся на публике, не участвовал в телеэфирах, не записывал видеообращений. 16 сентября мэр Харькова в тяжелом состоянии был доставлен в Берлин, где его госпитализировали в элитную клинику "Шарите".