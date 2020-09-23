Вспышки коронавируса после местных выборов не будет - Рубан

Вирус распространяется при длительном общении

Вирус распространяется при длительном общении

Фото: Facebook

Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что после проведения местных выборов в Украине не будет вспышки заболеваемости COVID-19.

Об этом он сообщил в комментарии для РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам Рубана, к вспышкам COVID-19 приводит длительное общение в организованных коллективах, но на выборах такого не будет.

Выборы - это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что до вспышки приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. При выборах такого общения нет", - сказал чиновник.

Он добавил, что на выборах граждане должны придерживаться трех вещей: ограниченного общения, проветривания помещений и соблюдения санитарных правил.

Если комиссия сидит, придерживается масочного режима, помещение проветривается, а общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", - сказал Рубан.

Напомним, в Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.