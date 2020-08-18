В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке - Ляшко

В классах можно будет находиться без маски

В классах можно будет находиться без маски

Фото: из открытых источников

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в образовательных учреждениях "оранжевой" зоны учителям будет рекомендовано носить защитный щиток.

Как передает RegioNews, об этом сообщают Факты.

По его словам, во время нового учебного года учителям разрешат преподавать без маски.

Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - уточнил Ляшко.

Он отметил, что учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.

Ранее Степанов заявил, что школы будут работать в штатном режиме, кроме "красных зон".