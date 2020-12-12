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12 декабря 2020, 16:28 7

COVAX одобрил запрос Украины на получение бесплатной вакцины от коронавируса

12 декабря 2020, 16:28 7
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Украина бесплатно получит более восьми миллионов доз вакцины от Covid-19
Украина бесплатно получит более восьми миллионов доз вакцины от Covid-19
Фото: Reuters
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Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... +8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки, - сообщил Ляшко.

Главный санврач рассказал, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультрахолодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).

Международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцинам через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды, - отметил Ляшко.

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к...

Posted by Виктор Ляшко on Saturday, December 12, 2020

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года. При этом фактические сроки могут сдвинуться в случае задержки с поставкой.

коронавирус Украина вакцина COVID-19 Виктор Ляшко
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