60% украинцев не довольны методами Зеленского в борьбе с коронавирусом

В то же время 35% украинцев довольны

В то же время 35% украинцев довольны

Офис президента

Работой президента Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса в Украине не довольны 60% украинцев, 35% - довольны.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября

Так, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% – не удовлетворены.

Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 33%, не удовлетворены – 48%, не смогли оценить – 18%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны 23%, не удовлетворены – 60%, не смогли оценить – 18%.

По результатам исследования, больше всего среди органов центральной власти опрошенные не довольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%).

Деятельностью министра здравоохранения Максима Степанова довольны 32% респондентов, 55% – не удовлетворены. Деятельностью полиции удовлетворены 36%, 51% – не удовлетворены.

При этом 48% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 24% считают их слишком мягкими, 11% – наоборот слишком жесткими.

Ранее опрос показал, что половина украинцев выступает против карантина выходного дня.