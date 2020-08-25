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25 августа 2020, 17:15 1

В Одессе сотрудники главка миграционной службы заразились коронавирусом

25 августа 2020, 17:15 1
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Первые двое инфицированных были выявлены в учреждении еще в июле
Первые двое инфицированных были выявлены в учреждении еще в июле
Рixabay
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В Одессе с 25 августа приостановлена работа главка миграционной службы из-за распространения COVID-19 среди сотрудников учреждения.

Как передает Regionews, об этом сообщили в Главном управлении Государственной миграционной службы в Одесской области.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса с 25 августа приостановлена работа подразделений ГУ ГМС в Одесской области, которые расположены в центре города – на Преображенской, 64.

О возобновлении работы главка будет сообщено дополнительно. Как сообщил УНИАН сотрудник указанного управления, первые двое инфицированных были выявлены в учреждении в июле.

По данным источника, состояние этих людей не вызывало опасения у медиков.

"Им сказали самоизолироваться. Аналогично – ряду контактных лиц", - рассказал представитель главка.

Однако он не смог уточнить, сколько именно сотрудников управления сейчас больны.

Как сообщалось, в начале августа у двоих заместителей мэра Одессы лабораторно подтвердили COVID-19.

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